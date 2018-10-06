На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8. В городах рушились карнизы на старых зданиях

На итальянском острове Сицилия произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом 6 октября сообщает РБК со ссылкой на агентство ANSA.



Как отмечается в сообщении, эпицентр находился в коммуне Санта-Мария-ди-Ликодия на глубине 9 км. Землетрясение ощущалось в сицилийских городах Катания, Сиракузы, Мессина, а также в коммуне Энна. По данным Sicilia Reporter, землетрясение длилось более минуты.



По данным ANSA, из-за подземных толчков обрушились карнизы в старых зданиях. По предварительным оценкам пожарных, разрушений домов зафиксировано не было. Агентство отмечает, что в результате подземных толчков есть пострадавшие, а также некоторые были госпитализированы. Экстренные службы оценивают ущерб.



В оперативном штабе в Катании рассказали, что раненых не было. Некоторые жители обратились в больницу по соображениям безопасности. Издание отмечает, что в городе Патерно у одной из церквей обрушилась часть фасада и образовалась трещина. Также был поврежден собор в коммуне Бьянкавилла.

