В Петербурге задержали активистов «Открытой России». Полицию привлекли маска президента и карточная игра

В Петербурге задержаны активисты «Открытой России» Павел Чупрунов, Александр Бруссер, Александр Федосеев и Андрей Никитин.

Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, встреча мужчин и полиции произошла накануне у Смольного собора в Петербурге.

По предварительной информации, активисты направлялись по Суворовскому проспекту к Смольному собору в масках, изображающих президента России. Павел Чупрунов на своей странице в Фейсбуке этот факт отрицает, однако подтверждает то, что сотрудники правопорядка изъяли у гулявших маску с изображением лица главы государства и настольную карточную игру.

Задержанных доставили в отдел полиции № 76 и оставили там на ночь. Им вменяют неповиновение полицейским (статья 19.3 КоАП). Сообщается, что вечером в полицию приехали члены Общественной наблюдательной комиссии.

Напомним, в ночь на 6 октября петербуржцев, встречавших активистку Шахназ Шитик у изолятора временного содержания, посадили в автозак. Якобы за нарушение тишины.