Елизавету II переселят из Букингемского дворца, но не надолго и не скоро

Британской королеве Елизавете II придется покинуть Букингемский дворец в связи с проведением ремонта в резиденции. Об этом 6 октября сообщает телеканал 360 со ссылкой на Reuters.

Королевскую чету впервые в истории попросят оставить здание резиденции. В изрядно обветшавшем здании планируется заменить проводку и систему отопления, которая грозит ее обитателям затоплением. Однако освободить помещение Елизавету II и ее 97-летнего супруга принца Филиппа попросят лишь в конце ремонтных мероприятий в 2025 году.

Работы, начавшиеся в апреле этого года, продлятся до 2027 года. Стоимость капитального ремонта дворца оценивают в 460 миллионов долларов.

Между тем Букингемский дворец будет оставаться доступным для государственных посещений и церемоний. А ремонт постараются проводить, как можно меньше тревожа монарха и ее семью.

В свою очередь, королева не хочет оставлять свой дворец.

«Королева очень прагматична и хочет остаться во дворце. Она сама сказала: дайте мне знать, когда захотите, чтобы я съехала», — рассказал королевский чиновник.