Украина на время закроет часть акватории Азовского моря для учений. Журналисты узнали, когда пройдут стрельбы

Часть акватории Азовского моря в районе украинского города Бердянска и поселка Ялта Донецкой области будет закрыта с 9 по 12 октября для учений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Клименко.

Он сообщил точные координаты закрытой зоны, а также временной промежуток, когда будут производиться стрельбы.​

«Стрельбы артиллерийские [будут вестись] с 15:00 UTC [18:00 мск] 9 октября по 12:00 [15:00 мск] UTC 10 октября 2018 и с 15:00 UTC [18:00 мск] 11 октября по 12:00 [15:00 мск] UTC 12 октября 2018», — написал журналист.

Как пишет РБК, Киев намерен провести «серьезные» военные учения в Азовском море. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов уточнил, что усиление береговой охраны и авиации в этой акватории обусловлено агрессией со стороны России.

В конце сентября украинский президент Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, обвинил Россию в желании оккупировать Азовское море.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года, когда украинские пограничники задержали российское судно «Норд», обвинив его экипаж в незаконном пересечении границы «временно оккупированной территории». Россия ответила на это усилением контроля за украинскими судами, следующими через Керченский пролив.