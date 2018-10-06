В Испании скончалась Монтсеррат Кабалье
Оперная певица Монтсеррат Кабалье в возрасте 85 лет скончалась в Испании 6 октября. Кабалье умерла в больнице Сан-Пау в Барселоне, пишет издание El Espanol со ссылкой на источники в медучреждении.
По данным издания, певица поступила в больницу в середине сентября. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. По информации приближенных семьи, Кабалье страдала от проблем с желчным пузырем.
О дате и месте похорон не сообщалось.
Справка:
Монтсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Испанская оперная певица (сопрано). Прославилась в первую очередь своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Огромный репертуар (88 ролей), около 800 камерных произведений. За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии — от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот. Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona (1988). Заглавная песня, посвящённая родному городу Кабалье — Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии.