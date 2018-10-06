В Испании скончалась Монтсеррат Кабалье

Оперная певица Монтсеррат Кабалье в возрасте 85 лет скончалась в Испании 6 октября. Кабалье умерла в больнице Сан-Пау в Барселоне, пишет издание El Espanol со ссылкой на источники в медучреждении.

По данным издания, певица поступила в больницу в середине сентября. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. По информации приближенных семьи, Кабалье страдала от проблем с желчным пузырем.

О дате и месте похорон не сообщалось.