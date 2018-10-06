Петербуржцев, встречавших активистку Шахназ Шитик, затолкали в автозак. Якобы за нарушение тишины

Не менее пяти человек задержали вечером в Петербурге во время встречи 54-летней активистки Шахназ Шитик на выходе из изолятора временного содержания, где она провела 20 суток. Об этом 5 октября «Фонтанке» рассказал ее муж Эдуард Шитик.

– Задержали нескольких человек около ИВС ГУ МВД на Захарьевской, 6. Кого-то повезли в 78 отдел, остальных непонятно куда. Сейчас выясняем. Эдуард пояснил, что в качестве оснований для задержания полиция предъявила банальное нарушение тишины.

– Шахназ выпустили в одиннадцать вечера, а мы фотографировались, громко разговаривали, кто-то даже начал петь песню. Пока мы разговаривали с полицией, подошел товарищ из Центра «Э», позвонил по телефону, а через некоторое время подъехала полицейская машина и автозак. Начали затаскивать молодежь. Говорили, что там была и Росгвардия, но я сам не видел, – рассказал Шитик.

Муж активистки уточнил, что сейчас толпа выдвинулась к 78 отделу полиции. Всего Шахназ встречали около 30 человек. Эдуард рассказал, что его супруга чувствует себя удовлетворительно, но остались боли в груди. Также он отметил, что у всех арестованных наблюдались скачки давления из-за недосыпа, потому что в камерах было невыносимо холодно, а отопление в ИВС дали лишь пару дней назад.

7 сентября Шахназ Шитик и еще несколько человек, изображавших пенсионеров, тащили по Невскому «повозку», в которой ехал «Владимир Путин». Во время акции обманутых дольщиков в Свердловском саду 16 сентября росгвардеец наступил Шахназ на грудь, а в лицо распылили перцовый газ. Женщине стало плохо, и ее отвезли в Мариинскую больницу. Пока она была в приемном покое, появились полицейские и попытались увезти ее в 78-й отдел полиции. 18 сентября Дзержинский районный суд дал Шахназ Шитик 20 суток ареста.