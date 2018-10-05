В НАСА снова запланировали пилотируемый запуск корабля к МКС на ракете Маска. На этот раз, говорят, ничего не сорвется

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запланировало первый с 2011 года пилотируемый запуск космического корабля на июнь 2019 года.

Об этом 5 октября сообщили в НАСА, пишет «Интерфакс». Отмечается, что это будет первый пилотируемый полет ракеты SpaceX (космического проекта миллиадера Илона Маска – прим.ред.) к МКС. Кроме того, на август 2019 года запланирован пилотируемый полет к МКС космического корабля производства компании «Боинг».

Ранее оба полета уже переносились, однако в этот раз специалисты НАСА тверды в своих намерениях. Даты, конечно, могут измениться, но незначительно.

«Тем не менее, сохраняется некоторая неопределенность относительно дат, и мы полагаем, что ближе к срокам запуска они могут измениться», – говорится в сообщении НАСА.

Обе полетные миссии будут испытательными. Экипажи обоих космических кораблей проведут по две недели на борту МКС перед возвращением на Землю. В 2011 году США прекратили программу пилотируемых полетов к МКС. С того момента американцев доставляли на космическую станцию исключительно российские «Союзы».