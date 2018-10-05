18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +7
$ 66.63р
76.66р
00:46 06.10.2018
Расширенный поиск

Бизнес
05.10.2018 23:41
Печать

В Петербурге прекратил работу один из старейших операторов кабельного ТВ и Интернета

 

Абоненты «Доминанты», одного из старейших петербургских операторов ТВ и Интернета, жалуются, что не могут воспользоваться оплаченными услугами. Телефоны компании не отвечают, а сайт недоступен.

Сигнал у клиентов пропал примерно в 14:30. А на телекоммуникационных форумах обсуждается информация, что в 14:00 в офис «Доминанты» приехали люди и вывезли все оборудование на двух грузовиках. Как рассказали «Фонтанке» игроки рынка, оно якобы принадлежало структурам ПАО «ГИТ» миллиардера Гранта Агасьяна. у которого гендиректор «Доминанты» Андрей Левашов привлек средства, но не расплатился. Теперь техника может быть использована для недавно анонсированного собственного проекта ПАО – «ГИТ-Телеком». Представители компании от комментариев воздержались.

Справка:

«Доминанта» ведет историю с 1992 года. Компания начинала в качестве оператора каб ельного телевидения. В 2004 году она одной из первых в Северной столице начала вводить на рынок цифровое телевидение и строить оптическую сеть.Клиенты компании «Доминанты» - жители Фрунзенского, Невского и Московского районов Петербурга, а так же бизнес.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.10.2018 18:26

Аэрофлот доказал, что в Южно-Сахалинск летать дешевле, чем в Париж

Аэрофлот опроверг обвинения главы Общественной палаты Валерия Фадеева, которые тот озвучил на выступлении в Южно-Сахалинске на форуме «Сообщество».
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.10.2018 18:07

Яркое осеннее предложение на квартиры в готовых домах

Этой осенью в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» стартовало яркое осеннее предложение. Только до 1-го ноября 2018 г. можно приобрести квартиры в готовых домах по специальной цене
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
05.10.2018 17:12

ГК «Лидер Групп» получила заключение о соответствии ЖК «Девятый вал 2»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации второй очереди жилого комплекса «Девятый вал»
Setl City
05.10.2018 16:51

Успейте купить квартиру в ЖК «Москва» до повышения цен

«Москва» от Setl City возводится в престижном Московском районе, недалеко от площади Победы. Сейчас на покупку квартиры действуют специальные цены и предложения от «Петербургской Недвижимости» – эксклюзивного брокера проекта
https://pixabay.com
05.10.2018 14:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Ленстройтрест
05.10.2018 13:54

В 47 регионе выберут лучшего штукатура

ГК «Ленстройтрест» совместно с ЛенОблСоюзСтроем организует конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Мероприятие пройдет 11 октября в жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2018 12:28

«Группа ЛСР» – №1 по энергоэффективности по версии RAEX

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 600 крупнейших компаний России, работающих в ключевых отраслях экономики. По итогам 2017 года «Группа ЛСР» стала победителем в номинации «Лидеры бизнеса: энергоэффективность»
Ленстройтрест
05.10.2018 11:31

В голландском квартале «Янила Драйв» стартовали продажи нового корпуса

ГК «Ленстройтрест» вывела в продажу новый корпус второй очереди ЖК «Янила Драйв», который является частью большого голландского квартала «Янила» в микрорайоне Янино.
ГК «ЦДС»
04.10.2018 17:04

Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя»

Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018». Победителей объявят в декабре.
ПАО «Группа ЛСР»
04.10.2018 16:16

Жилой комплекс Riviere Noire аккредитован ведущими банками

Жилой комплекс бизнес-класса Riviere Noire, который «Группа ЛСР» строит в Приморской районе Санкт-Петербурга вблизи набережной Черной речки, аккредитован сразу несколькими ведущими банками
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
04.10.2018 15:47

ГК «Лидер Групп» стала номинантом конкурса «Строймастер – 2018»

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер – 2018» ежегодно отмечает мастеров строительного дела
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
04.10.2018 15:39

«Россети» и ENEL построят цифровые сети в Псковской области

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и Генеральный директор компании Enel Франческо Стараче на полях РЭН обсудили сотрудничество в области цифровизации электросетевого комплекса в России