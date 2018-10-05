В Петербурге прекратил работу один из старейших операторов кабельного ТВ и Интернета

Абоненты «Доминанты», одного из старейших петербургских операторов ТВ и Интернета, жалуются, что не могут воспользоваться оплаченными услугами. Телефоны компании не отвечают, а сайт недоступен.

Сигнал у клиентов пропал примерно в 14:30. А на телекоммуникационных форумах обсуждается информация, что в 14:00 в офис «Доминанты» приехали люди и вывезли все оборудование на двух грузовиках. Как рассказали «Фонтанке» игроки рынка, оно якобы принадлежало структурам ПАО «ГИТ» миллиардера Гранта Агасьяна. у которого гендиректор «Доминанты» Андрей Левашов привлек средства, но не расплатился. Теперь техника может быть использована для недавно анонсированного собственного проекта ПАО – «ГИТ-Телеком». Представители компании от комментариев воздержались.