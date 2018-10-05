В Петербурге прекратил работу один из старейших операторов кабельного ТВ и Интернета
Абоненты «Доминанты», одного из старейших петербургских операторов ТВ и Интернета, жалуются, что не могут воспользоваться оплаченными услугами. Телефоны компании не отвечают, а сайт недоступен.
Сигнал у клиентов пропал примерно в 14:30. А на телекоммуникационных форумах обсуждается информация, что в 14:00 в офис «Доминанты» приехали люди и вывезли все оборудование на двух грузовиках. Как рассказали «Фонтанке» игроки рынка, оно якобы принадлежало структурам ПАО «ГИТ» миллиардера Гранта Агасьяна. у которого гендиректор «Доминанты» Андрей Левашов привлек средства, но не расплатился. Теперь техника может быть использована для недавно анонсированного собственного проекта ПАО – «ГИТ-Телеком». Представители компании от комментариев воздержались.
Справка:
«Доминанта» ведет историю с 1992 года. Компания начинала в качестве оператора каб ельного телевидения. В 2004 году она одной из первых в Северной столице начала вводить на рынок цифровое телевидение и строить оптическую сеть.Клиенты компании «Доминанты» - жители Фрунзенского, Невского и Московского районов Петербурга, а так же бизнес.