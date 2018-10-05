ЕС и Россия провели консультации по безопасности полетов авиакомпаний РФ

Представители Евросоюза и России провели консультации в Брюсселе по вопросам безопасности полетов российских авиакомпаний в страны-участницы программы SAFA (Safety assessement of foreign aircraft, "Оценка безопасности полетов иностранных воздушных судов"). Об этом сообщили в пятницу в постоянном представительстве РФ при ЕС.

"5 октября 2018 года в Брюсселе состоялись очередные двусторонние технические консультации Россия – ЕС по вопросам обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов в аэропорты стран-участниц программы SAFA. В ходе встречи были рассмотрены результаты проверок воздушных судов российских авиакомпаний", – сказали там, отметив, что российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой.

В сообщении постпредства говорится, что "представители Еврокомиссии отметили продолжающуюся положительную тенденцию повышения безопасности полетов, выполняемых российскими авиакомпаниями". "Стороны подтвердили высокую эффективность проведения встреч в таком формате", – подчеркивается в документе.

В представительстве пояснили, что этот формат встреч между ЕС и РФ никогда не прекращался. "Несмотря на заморозку транспортного диалога в целом, работа на этом направлении продолжалась без каких-либо сбоев с 2009 года", – добавили там.