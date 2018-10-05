Победителем конкурса "Учитель года России - 2018" стал преподаватель по обществознанию из грозненской школы

Стало известно имя абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018». Им стал педагог из Чеченской республики – учитель обществознания Математической школы № 1 им. Х.И. Ибрагимова г. Грозного Алихан Динаев. Награждение прошло 5 октября в Государственном Кремлевском дворце.

Эта победа стала своеобразным подарком к 200-летию нашей столицы и подтверждением правильности курса, начатого первым президентом Чеченской республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым. Так прокомментировал событие нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

В качестве награды Алихан Динаев получил главный приз – «Большого хрустального пеликана», а также на один год стал общественным советником Министра просвещения Российской Федерации. Следующий федеральный этап конкурса «Учитель года России-2019» пройдет уже в Чеченской Республике.

Напомним, в 2017 году лучшим российским учителем был признан петербуржец и, кстати, тоже преподаватель обществознания и истории. Илья Демаков в интервью «Фонтанке» рассказал, что разбирается в рэп-баттлах и не ругает учеников за смартфоны.