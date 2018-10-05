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Общество
05.10.2018 22:15
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Следственный комитет заинтересовала деятельность бывшего руководителя фонда Доктора Лизы

 

Следственный комитет изучает деятельность руководства благотворительного фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». Об этом 5 октября сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Комитет расследует уголовное дело «в отношении неустановленных лиц из числа руководства» общественной организации. Оно было возбуждено 1 августа 2018 года по статье «Злоупотребление полномочиями». В качестве заявительницы выступила бывший член правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Наталья Авилова. Она считает, что своими полномочиями злоупотребляла руководитель организации Ксения Соколова. Это, по мнению Авиловой, могло повлечь причинение материального ущерба. Дело находится на особом контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

О возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями в «Справедливой помощи» на 1,8 миллиона рублей стало известно 6 августа. Речь шла о контрактах, которые бывшее руководство заключило с двумя юристами. Соколова тогда находилась за рубежом, и, узнав о возможном уголовном преследовании, решила не возвращаться в Россию какое-то время.

Соколова возглавила фонд в начале 2017 года, после смерти Елизаветы Глинки, больше известной как Доктор Лиза. Она погибла при падении самолета Минобороны Ту-154 в Черное море. 

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