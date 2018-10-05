Киевские власти хотят ввести уголовное наказание для украинцев за второе - российское - гражданство

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает против легализации двойного гражданства с РФ, а также готов рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за это.

"Я считаю, что нам нужен новый закон про гражданство, но при любых идеях, которые нам необходимо обсуждать, я категорически отрицаю и категорически против любых, даже идей, против легализации двойного гражданства с РФ. И все случаи вот такого получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", — сказал Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков" в пятницу.

Он сообщил, что готов рассматривать возможность введения уголовной ответственности за получение двойного гражданства с РФ. Министр также считает, что любые поездки в РФ не могут быть безопасными и он не приветствует решение некоторых украинцев ехать в Россию на заработки.

Ранее Климкин заявил, что после скандала с раздачей венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье в стране назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.

На Украине запрещено иметь двойное гражданство, однако в конституции не указано, какие санкции за это предусмотрены.