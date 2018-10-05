Посольство РФ направило МИД Великобритании ноту, требуя предоставить факты о кибератаках

Посольство России в Лондоне в пятницу направило ноту в МИД Великобритании с требованием незамедлительно предоставить факты, на основании которых британские власти сделали вывод об участии РФ в кибератаках на Форин-оффис и сеть военной лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского диппредставительства.

"Сегодня посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием незамедлительно поделиться с Россией фактами, на основании которых были сделаны такие выводы, – отметил дипломат. – Напомнили, в частности, что многократно предлагали британцам организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются".

4 октября постоянный представитель Великобритании при ОЗХО П.Уилсон от лица госминистра по делам Европы А.Данкана заявил, помимо прочего, о якобы имевших место «попытках ГРУ поставить под угрозу компьютерную систему Форин Офиса» и «вторжении ГРУ» в компьютерную сеть военной лаборатории в Портон-Дауне. В тот же день было опубликовано заявление со ссылкой на результаты работы британского центра по кибербезопасности о том, что российская военная разведка «почти наверняка» несет ответственность за «взлом и кражу информации с электронной почты небольшой телевизионной компании в Великобритании», напоминает посольство.

Хотели бы особо подчеркнуть: отказ от профессионального диалога и от предоставления российской стороне и общественности каких-либо доказательств свидетельствует о том, что таковых попросту нет. Ссылки на интересы национальной безопасности, общественный порядок и т.п. как основание отказа делиться информацией выглядят как абсолютно искусственные уловки, которые не способны никого убедить.

Ранее Великобритания, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ в попытках осуществления серии хакерских атак, в том числе против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), что было увязано с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Глава МИД Великобритании Джереми Хант пообещал, что Лондон обсудит с союзниками, какие новые санкции должны быть введены против России в ответ на действия, которые он назвал нарушением международных норм. В Кремле уже неоднократно отрицали причастность России к различным кибератакам, в организации которых западные страны регулярно обвиняют Москву.