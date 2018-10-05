Глаза размером с блюдце. В Петербурге дорожная полиция остановила таксиста на полпути к клиенту

Шесть пакетиков синтетического зелья нашлось у таксиста, остановленного ГИБДД на переправе через Таракановку. Мужчину выдала нервная моторика и выражение лица. Для получения вызовов он использовал программу-агрегатор такси, а подрывать здоровье приехал из Челябинска.

Как стало известно «Фонтанке», 5 октября полицейским следствием УМВД Кировского района, в отношении жителя Петербурга возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков в крупном размере. Мужчине также вменяется отказ от медосвидетельствования (уголовное преследование предусмотрено для лиц, которых уже привлекали за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

Вечером 4 октября у дома №5 по улице Калинина, рядом с мостом через речку Таракановка, наряд дорожной полиции Кировского отдела ГИБДД остановил Hyundai Solaris с красивым номером «444». За рулём был 46-летний мужчина. Он представился таксистом и сообщил, что едет на вызов, получив заказа через один из агрегаторов этой услуги. При проверке документов выяснилось, что водитель лишен прав почти год назад.

Особенности речи, нехарактерная моторика и гигантского размера зрачки подтолкнули полицейских доставить таксиста в отдел полиции и задать неудобные вопросы. Ответом стали шесть пакетиков, которые тот добровольно выложил на стол. С его слов, в них был сильнодействующий синтетический наркотик. Это подтвердила экспертиза, которая насчитала два грамма зелья.

Про водителя известно, что он приехал на заработки из Челябинской области и в Петербурге сильно подорвал здоровье. Скорее всего, из-за пагубного пристрастия к будоражащим веществам.

По данным «Фонтанки», подозреваемый замыкаться в себе не стал и пошёл на разговор со следствием. Избрана подписка о невыезде.