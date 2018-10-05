Медведев подписал. Кронштадтскому парку «Патриот» отвели два месяца на создание

Кабинет министров утвердил перечень земель и зданий, которые будут переданы образованному в Кронштадте парку «Патриот». В список вошли почти сорок объектов общей площадью свыше 450 тысяч квадратных метров.

Постановление правительства о создании пяти «Патриотов» опубликовано 5 октября на официальном интернет-портале правовой информации. Учреждения патриотической направленности создаются в Западном, Восточном, Центральном, Южном военных округах и на Северном флоте.

Один из парков будет размещен в Кронштадте. Минобороны передает комплекс зданий адмиралтейства, Голландскую кухню, Южную оградительную стенку Усть-Рогатки, казарму Первого учебного морского экипажа и «Беседку Попова» на Коммунистической улице, форты Кроншлот, Александр I, а также комплекс фортификационных сооружений на Южной кронштадтской дороге: 1-я, 2-я, Южная мортирные батареи и пушечная «Демидов».

Согласно подписанному премьер-министром Медведевым постановлению, за два месяца должны быть созданы юридические лица. Все парки будут бюджетными (ФБУ), кроме кронштадтского, он станет автономным, как и пионер – подмосковный «Патриот».

ФГАУ по своему усмотрению тратит бюджетные деньги, может брать кредиты и зарабатывать на депозитных счетах, не возбраняется сдача в аренду вверенного имущества, публиковаться на госзакупках не нужно, отчитываться перед казначейством – тоже.

Военно-патриотический парк начали строить в Кронштадте в конце 2017 года. На территории пушечной батареи Демидова появились железная дорога и деревянные домики – считается, что так в Великую Отечественную войну выглядел сектор фронтового быта. В мае 2018-го у Южной оградительной стенке был открыт музей-корабль «Беспокойный». Идеолог проекта — до июля этого года командующий войсками ЗВО, ныне замминистра обороны и начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов. Директором парка «Патриот» он видел главу благотворительного фонда «Кронштадтский Морской собор» Андрея Кононова.

Подробнее о первоначальной концепции парка читайте в материале «Нет, это не Рио-де-Жанейро, это Кронштадтский патриот».