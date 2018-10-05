Прорыв трубы на Московском проспекте произошел в отделении «Почты России»

Кипяток, которым окатило тротуар у дома 195 по Московскому проспекту, льется из трубы в отделении «Почты России». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в Жилкомсервисе №3 Московского района. Диаметр трубы пока неизвестен, на место выехала бригада специалистов.

Напомним, днем 5 октября пользователи рассказали о прорыве рядом со станцией метро «Московская». Изначально сообщалось, что авария произошла на участке ГУП ТЭКа, однако позже эту информацию на предприятии опровергли — добравшись до места прорыва, бригада обнаружила, что труба к ГУП ТЭК отношения не имеет.