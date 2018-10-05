Рост цен на непродовольственные товары в России поставил рекорд на фоне падения курса рубля

Росстат опубликовал данные об ускорении роста инфляции в России. Она увеличивается быстрее прогнозов из-за падения курса рубля, плохого урожая и предстоящего повышения НДС.

В месячном выражении (сентябрь к августу) цены выросли на 0,2%, при прогнозе в 0,1%. А в целом инфляция в сентябре составила 3,4% в годовом выражении и превысила показатель августа (3,1%). Рост цен на непродовольственные товары, которые в большей степени подвержены влиянию курса, достиг 4% впервые с прошлого июня.

Растущие ожидания инфляции среди россиян еще в конце сентября отмечал Банк России. Регулятор подчеркивал, что 41% опрошенных при ответе на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего, упоминают мясо и птицу.