Казаки с нагайками оккупировали кофейню, в которой проходит лекция СПИД-центра о сексуальном здоровье

Петербургские казаки оккупировали кофейню на улице Союза Печатников, 19, в которой в данный момент проходит лекция СПИД-центра Антона Красовского «Сексуальное здоровье ЛГБТ-сообщества». Об этом «Фонтанке» 5 октября сообщила хозяйка заведения Анна Самарина.

Она рассказала, что за полчаса до мероприятия, которое было запланировано на шесть вечера, в кофейню пришли 10 казаков, которые оккупировали помещение. С собой они привели полицейского, который проверил паспорта присутствовавших. Как отметила хозяйка, возрастной ценз мероприятия 18+, и все пришедшие ему соответствовали.

Сообщается, что казаки не мешают мероприятию, просто занимают часть помещения. В момент разговора с собственницей кофейни один из них зачем-то достал нагайку. Но использовать ее не стал.