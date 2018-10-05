Каждый петербуржец с 2019 года будет платить по 140 рублей в месяц за мусор

На сайте Смольного появились распоряжения об установлении тарифов для выбранного регионального мусорного оператора МПБО-2, который начнет работать с 1 января 2019 года. Собирать деньги с населения он будет ежемесячно и с каждого жителя персонально, а не за квадратный метр, как сейчас.

Предельный тариф за услугу оператора по вывозу мусора для населения, уже с включенным НДС, составит в первой тарифной зоне 4405,90 рубля за тонну. А во второй — 4414,52 рубля за тонну. А значит, при установленном нормативе накопления отходов на человека в Петербурге в 0,381696 тонны в год получается по 140,1 – 140,4 рубля в месяц. Напомним, что изначально эта сумма могла составить 142,91 рубля в месяц.

Для сравнения: в Петербурге сейчас за вывоз мусора жители платят в среднем 3,71 рубля за метр общей площади помещения, и если взять для примера семью из четырех человек, проживающую в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров, то за вывоз мусора они сейчас платят 185,5 рубля. А по новым правилам будут отдавать в три раза больше – уже по 560 рублей в месяц.

Кроме того, в документах обозначена производственная программа для МПБО-2. За следующий год планируемый объем твердых коммунальных отходов, который пройдет через мусорного оператора, превысит 1,7 млн тонн. Необходимая валовая выручка оператора, которая позволит ему вывозить, перерабатывать и захоранивать отходы, а также заключать договоры на эти работы, превысит 6,26 млрд рублей.