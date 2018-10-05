Совладелец крупнейшего подрядчика РЖД объявлен в розыск по делу о миллиардах Захарченко

Совладелец группы компаний «1520» и сын бывшего советника Владимира Якунина разыскивается для допроса по делу о взятках полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Прикрытием 33-летнему Алексею Крапивину могло бы служить кипрское гражданство, но он предположительно находится в России.

О неподдельном интересе Следственного комитета к предпринимателю сообщает 5 октября «Росбалт» со ссылкой на неназванные источники. Причиной розыска якобы стали показания менеджеров «1520» об активной роли Крапивина в снабжении Захарченко взятками за общее покровительство. Полковник, по версии следствия, получил от группы компаний более 2 млрд рублей, а она выбилась в крупнейшие подрядчики РЖД. Сумма госконтрактов превышает 200 млрд рублей за четыре года.

Отец разыскиваемого, Андрей Крапивин, работал советником Владимира Якунина. Крапивин-младший фигурирует в «панамском архиве» – документах, свидетельствующих о выводе миллиардов долларов в офшоры. Партнер Крапивина-младшего, предприниматель Валерий Маркелов, арестован Басманным судом до декабря по делу о даче взяток.

По данным «Фонтанки», Алексей Крапивин обладает кроме российского гражданством Республики Кипр. Он чрезвычайно много путешествует по миру, пользуясь не только кипрским паспортом, но и несколькими отечественными. Он часто гостит в Малаге, бывает в Токио, Бангкоке, регулярно посещает Мальдивы. По сведениям «Росбалта», в настоящее время Крапивин находится в России, не успев выехать за границу после ареста Маркелова.

В розыске находится еще один совладелец «1520» – Борис Ушерович. Он якобы находился на Кипре, но перебрался на катере в Израиль, гражданином которого является.