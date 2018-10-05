Тротуар на Московском проспекте ошпарило кипятком. Очередная коммунальная авария произошла рядом с метро

Очередной прорыв трубы с горячей водой произошел в Петербурге 5 октября. На сей раз кипятком окатило Московский проспект. Фото с места ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.

Кипяток хлещет на тротуар в районе станции метро «Московская» из дома на Московском проспекте, 195. Как пояснили «Фонтанке» в ГУП ТЭК, который курирует данный участок, прохудилась труба "небольшого диаметра". Предоставить более точную информацию в ГУП ТЭК не смогли. «По предварительным данным, пострадавших нет. Думаем, обойдемся без отключения абонентов», – уточнили в пресс-службе предприятия.