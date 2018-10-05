Чувашского блогера заподозрили в реабилитации нацизма

Против чувашского блогера Константина Ишутова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом 5 октября сообщается на сайте Следственного комитета по Чувашии.

Пост был якобы размещен в одной из соцсетей подозреваемого в июле 2018 года. «По версии следствия, в июле 2018 года подозреваемый разместил на своем аккаунте в одной из социальных сетей в Интернете информационный материал, содержание которого направлено на реабилитацию идеологии германского нацизма», – говорится в сообщении СК. Сам Ишутов свою вину отрицает.

Телеканал «Дождь» сообщает, что в мае 2016 года блогер опубликовал видео, на котором несовершеннолетний сын главы администрации города Алексея Ладыгова попал в аварию. Сына Ладыгова тогда заподозрили в провокации ДТП.

Кроме того, в ноябре 2017 года полиция потребовала у Ишутова удалить пост в «Живом журнале» о задержании во время митинга Навального 26 марта. В МВД посчитали, что публикации блогера «унижают честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел». Ленинский суд обязал Ишутова удалить материалы, в марте Верховный суд отменил решение.