На создателя паблика «Мужское государство» «ВКонтакте» завели уголовное дело. Подозревают в возбуждении ненависти к женщинам

На 27-летнего жителя Саратовской области завели уголовное дело по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Об этом 5 октября сообщается на сайте Следственного комитета по Нижегородской области.

Имя подозреваемого не называется, однако «Медиазона» пишет, что речь идет об основателе паблика «Мужское государство» «ВКонтакте» Владиславе Позднякове. По мнению следствия, подозреваемый, находясь в Нижнем Новгороде, создал группу в соцсети, «в которой стал осуществлять действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к группе, выделенной по признаку пола, – женщинам». В группе размещались «фото- и видеоизображения, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) именно по отношению к женщинам». Преступные посты «ВКонтакте» Поздняков размещал с мая по июнь 2018 года. Отметим, сама группа «Мужское государство» появилась в соцсети еще в 2016 году.

Выявить нарушителя следователям помогли оперативные сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области, подчеркивается в сообщении СК.

Как пишет «Медиазона», в закрытой группе «ВКонтакте» «Мужское государство» состоит более 150 тысяч подписчиков. Четверых сторонников идеологии «национал-патриархата» (именно так ее называет сам Поздняков) уже судят за создание экстремистского сообщества в Хабаровске. По информации «Медиазоны», в сообщество «МГ» был внедрен провокатор ФСБ, который в итоге и привел молодых людей на скамью подсудимых.