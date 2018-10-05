Аэрофлот доказал, что в Южно-Сахалинск летать дешевле, чем в Париж

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Аэрофлот опроверг обвинения главы Общественной палаты Валерия Фадеева, которые тот озвучил на выступлении в Южно-Сахалинске на форуме «Сообщество».

По словам Фадеева, авиаперевозчик не выполняет свои социальные обязательства перед жителями Дальнего Востока, так как перевозки в регион слишком дорогие. «Сейчас легче слетать в Париж, чем в Южно-Сахалинск!», – заявил он.

Как заявляют в Аэрофлоте, это заявление не соответствует действительности, так как на рейсах Аэрофлота и авиакомпании «Россия» в дальневосточные города действуют единые «плоские» тарифы в эконом-классе, которые в целом убыточны. Эту программу перевозчик реализует на свои деньги и по своей инициативе, и размер дотаций компании на дальневосточные перелеты достигает миллиардов рублей в год.

В рамках этой программы цена на рейсы Аэрофлота составляет от 15 тысяч рублей в одну сторону и от 25 тысяч рублей туда и обратно. На рейсах «России» – от 13 200 рублей в одну сторону и от 22 000 рублей туда и обратно.

«Такая цена билетов на подобных расстояниях является беспрецедентно низкой,- считают в Аэрофлоте. – Для сравнения, средняя стоимость билета эконом-класса в Париж (туда-обратно) у нас свыше 43 тысяч рублей, учитывая, что расстояние от Москвы до Южно-Сахалинска в 2,7 раза больше, чем до Парижа».

Программа «плоских тарифов» действует с 2015 года на перелетах компании эконом-классом в пять дальневосточных городов: Владивосток, Хабаровск, Магадан, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.