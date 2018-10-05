Peugeot e-Legend: Электромобиль не обязательно должен быть скучным

Этот автомобиль стал чуть ли не главной звездой нынешнего парижского автосалона. Босс Peugeot Жан-Филлип Импарато заявил, что он гордится концептом Peugeot e-Legend и очень хотел бы, чтобы модель, основанная на нем, пошла в производство, пишет Autocar. Но окончательное решение пока не принято и не будет принято раньше 2020 года, когда «завершится процесс электрификации» всего модельного ряда Peugeot, отметил Импарато.

Концепт Peugeot e-Legend представляет собой электрический спортивный автомобиль с расширенными автономными функциями, дизайн которого создан «по мотивам» купе Peugeot 504 семидесятых готов прошлого века. Новая модель повторяет многие стилистические решения своего предшественника, воссоздавая при этом современный вариант хорошо знакомого силуэта. По словам главного дизайнера Peugeot Жиля Видала, задача заключалась в том, чтобы создать нечто противоположное «гладким и минималистичным», а на самом деле откровенно скучным «автомобилям будущего», нечто, что будет вызывать эмоции и восхищение. Недаром на выставке в Париже над стендом с концептом растянут баннер с хештегом #UnboringTheFuture («Сделаем будущее нескучным»).

Конечно, отчасти это дань моде на «ретро», а точнее, на «переосмысление ретро», однако при этом Peugeot e-Legend наполнен суперсовременной начинкой. У него два электродвигателя суммарной мощностью 456 лошадиных сил, что дает машине возможность достигать 100 километров в час за какие-то 4 секунды. Максимальная скорость ограничена 220 километрами в час, обещанный запас хода на 100-киловаттной батарее – около 600 километров. Автомобиль может ездить как с водителем, так и самостоятельно, в последнем случае рулевое колесо (на самом деле, скорее «штурвал») автоматически убирается в переднюю консоль.

Интересно, что водителю предоставляется выбор двух режимов — Legend и Boost. В первом случае три дисплея на передней панели имитируют приборную доску «настоящего» Peugeot 504, во втором, более спортивном, вся лишняя информация убирается, и работает только один дисплей, прямо перед водителем. И кстати, салон Peugeot e-Legend также весьма неординарен: в качестве обивки используется голубой велюр, материал, популярный в 70-е, но совершенно забытый сегодня.

Видео: YouTube/Carfection