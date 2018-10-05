18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +12
$ 66.63р
76.66р
20:20 05.10.2018
Расширенный поиск

Авто
05.10.2018 18:16
Печать

Peugeot e-Legend: Электромобиль не обязательно должен быть скучным

Этот автомобиль стал чуть ли не главной звездой нынешнего парижского автосалона. Босс Peugeot Жан-Филлип Импарато заявил, что он гордится концептом Peugeot e-Legend и очень хотел бы, чтобы модель, основанная на нем, пошла в производство, пишет Autocar. Но окончательное решение пока не принято и не будет принято раньше 2020 года, когда «завершится процесс электрификации» всего модельного ряда Peugeot, отметил Импарато.

Концепт Peugeot e-Legend представляет собой электрический спортивный автомобиль с расширенными автономными функциями, дизайн которого создан «по мотивам» купе Peugeot 504 семидесятых готов прошлого века. Новая модель повторяет многие стилистические решения своего предшественника, воссоздавая при этом современный вариант хорошо знакомого силуэта. По словам главного дизайнера Peugeot Жиля Видала, задача заключалась в том, чтобы создать нечто противоположное «гладким и минималистичным», а на самом деле откровенно скучным «автомобилям будущего», нечто, что будет вызывать эмоции и восхищение. Недаром на выставке в Париже над стендом с концептом растянут баннер с хештегом #UnboringTheFuture («Сделаем будущее нескучным»).

Peugeot e-Legend: Электромобиль не обязательно должен быть скучным

Конечно, отчасти это дань моде на «ретро», а точнее, на «переосмысление ретро», однако при этом Peugeot e-Legend наполнен суперсовременной начинкой. У него два электродвигателя суммарной мощностью 456 лошадиных сил, что дает машине возможность достигать 100 километров в час за какие-то 4 секунды. Максимальная скорость ограничена 220 километрами в час, обещанный запас хода на 100-киловаттной батарее – около 600 километров. Автомобиль может ездить как с водителем, так и самостоятельно, в последнем случае рулевое колесо (на самом деле, скорее «штурвал») автоматически убирается в переднюю консоль.

Интересно, что водителю предоставляется выбор двух режимов — Legend  и Boost. В первом случае три дисплея на передней панели имитируют приборную доску «настоящего» Peugeot 504, во втором, более спортивном, вся лишняя информация убирается, и работает только один дисплей, прямо перед водителем. И кстати, салон Peugeot e-Legend также весьма неординарен: в качестве обивки используется голубой велюр, материал, популярный в 70-е, но совершенно забытый сегодня.

Видео: YouTube/Carfection

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.10.2018 18:26

Аэрофлот доказал, что в Южно-Сахалинск летать дешевле, чем в Париж

Аэрофлот опроверг обвинения главы Общественной палаты Валерия Фадеева, которые тот озвучил на выступлении в Южно-Сахалинске на форуме «Сообщество».
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.10.2018 18:07

Яркое осеннее предложение на квартиры в готовых домах

Этой осенью в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» стартовало яркое осеннее предложение. Только до 1-го ноября 2018 г. можно приобрести квартиры в готовых домах по специальной цене
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
05.10.2018 17:12

ГК «Лидер Групп» получила заключение о соответствии ЖК «Девятый вал 2»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации второй очереди жилого комплекса «Девятый вал»
Setl City
05.10.2018 16:51

Успейте купить квартиру в ЖК «Москва» до повышения цен

«Москва» от Setl City возводится в престижном Московском районе, недалеко от площади Победы. Сейчас на покупку квартиры действуют специальные цены и предложения от «Петербургской Недвижимости» – эксклюзивного брокера проекта
https://pixabay.com
05.10.2018 14:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Ленстройтрест
05.10.2018 13:54

В 47 регионе выберут лучшего штукатура

ГК «Ленстройтрест» совместно с ЛенОблСоюзСтроем организует конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Мероприятие пройдет 11 октября в жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2018 12:28

«Группа ЛСР» – №1 по энергоэффективности по версии RAEX

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 600 крупнейших компаний России, работающих в ключевых отраслях экономики. По итогам 2017 года «Группа ЛСР» стала победителем в номинации «Лидеры бизнеса: энергоэффективность»
Ленстройтрест
05.10.2018 11:31

В голландском квартале «Янила Драйв» стартовали продажи нового корпуса

ГК «Ленстройтрест» вывела в продажу новый корпус второй очереди ЖК «Янила Драйв», который является частью большого голландского квартала «Янила» в микрорайоне Янино.
ГК «ЦДС»
04.10.2018 17:04

Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя»

Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018». Победителей объявят в декабре.
ПАО «Группа ЛСР»
04.10.2018 16:16

Жилой комплекс Riviere Noire аккредитован ведущими банками

Жилой комплекс бизнес-класса Riviere Noire, который «Группа ЛСР» строит в Приморской районе Санкт-Петербурга вблизи набережной Черной речки, аккредитован сразу несколькими ведущими банками
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
04.10.2018 15:47

ГК «Лидер Групп» стала номинантом конкурса «Строймастер – 2018»

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер – 2018» ежегодно отмечает мастеров строительного дела
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
04.10.2018 15:39

«Россети» и ENEL построят цифровые сети в Псковской области

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и Генеральный директор компании Enel Франческо Стараче на полях РЭН обсудили сотрудничество в области цифровизации электросетевого комплекса в России