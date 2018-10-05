Зимой из Пулково откроются рейсы по восьми новым направлениям

В зимнем сезоне список направлений, куда можно улететь из Пулково, пополнится на 8 новых аэропортов. Об этом 5 октября рассказал Владимир Якушев, директор компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей Пулково.

Зимой из петербургского аэровокзала появятся прямые рейсы в итальянский город Бергамо, в аэропорт Сабиха Гекчен в Стамбуле и в лондонскую воздушную гавань Станстед. Эти направления откроет авиакомпания «Победа». «Уральские авиалинии» начнут летать в Навои (Узбекистан), а компания iFly будет доставлять своих пассажиров в Гуйян и на остров Хайнань в Хайкоу (Китай). Как и в прошлом году, авиакомпания Germania планирует зимой предложить своим пассажирам рейсы в Дрезден, а S7 впервые начнет перелеты в испанский город Аликанте.

Якушев также напомнил о том, что популярность Пулково растет. «Фонтанка» подробно писала о том, как ощутимый рост пассажиропотока заставил и чиновников, и оператора аэропорта серьезно задуматься об увеличении площадей. Подробный план расширения будет доработан до конца 2018 года и утвержден в городском правительстве до апреля 2019-го.