«Фонтанка» за 60 секунд — 1—5 октября

Октябрьские утки оказались жирнее, чем кое-кто надеялся. Путин приехал в Петербург показать алмазный жезл канцлеру Австрии, а сам взял и уволил губернатора Полтавченко.

«Слава Богу за все» – вот какими словами проводили экс-губернатора его бывшие подчиненные.

Теперь за главного в городе Александр Беглов. Он тоже родился в Баку и тоже с усами. Но отличия все-таки есть.

Экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев, которого почему-то все до сих пор любят и помнят добрым словом, пояснил, что ждет Беглова.

Путин подписал. А доктор экономических наук Оксана Дмитриева объяснила, почему пенсионная реформа очень нужна банкам и НПФ, но пенсии при этом обесценятся.

Георгий Полтавченко за 7 лет губернаторства убрал под сукно так много, что как бы его преемнику не споткнуться об эту тайную гору.

В банках кончилась валюта. В случае паники спасутся только те, кто оказался ближе к выходу.

Нобелевскую премию в области физики присудили за лазеры. Нет, не за те, которыми в Петербурге предлагали сбивать сосули.

Рощино и Зеленогорск почти утонули. К вопросу о том, что еще ждет Беглова.

Семен Слепаков пошутил про Солберецкий собор — и сам себя заблокировал везде, от Роттердама до Пизы.