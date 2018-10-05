Необычный знак на светофоре «научит» водителя на повороте пропускать пешехода

Новые светофоры – с необычным обозначением пешехода – скоро появятся в Москве. Они будут обращать внимание водителей на необходимость пропустить пешеходов при повороте направо. Об этом 5 октября сообщают столичный Центр организации дорожного движения и Информационный центр правительства Москвы.

Эксперимент по совмещению пешеходной и транспортной фаз с опережающим пешеходным интервалом начался в рамках программы «Удобный переход» на трёх перекрёстках столицы: Шмитовского проезда и улицы 1905 года, Волкова переулка и улицы Красная Пресня, Старой Басманной и Токмакова переулка. Там светофоры получат дополнительные секции с изображением пешехода со стрелкой бело-лунного цвета, и таблички, которые будут предупреждать водителей, совершающих правый поворот, о том, что движение разрешено, но нужно пропустить пешеходов. При этом (в соответствии с международным опытом безопасности движения) для пешеходов зеленый сигнал будет загораться на несколько секунд раньше, чем для водителей. Информационные таблички будут установлены и для пешеходов.

Совмещенная фаза призвана снизить число нарушений ПДД, сократить аварийные ситуации и повысить уровень комфортности передвижения по дорогам.

Отметим, что в Петербурге много участков, где одновременно разрешены поворот транспорта и движение пешеходов по улице, на которую поворачивает автомобиль (специальные светофорные секции не используются). При этом водители иногда «забывают» пропустить пешехода, иногда бывают просто невнимательны. Кроме того, увидеть идущего сбоку человека порой мешает стойка лобового стекла.