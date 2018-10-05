Смольный распорядился запланировать территорию для 12 новых станций метро

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выпустил распоряжение о подготовке проектов планировки территорий для Кольцевой ветки метро от «Большого проспекта – 2» до «Лесной-2» и для Красносельско-Калининской линии от «Обводного канала – 2» до «Полюстровского проспекта – 1». Информация об этом появилась на сайте официального электронного опубликования.

До 15 октября 2019 года должно быть четко определено — где именно пройдет подземка. Как рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, участок кольцевой линии метро, о котором идет речь в распоряжении КГА, будет включать станции «Большой проспект – 2», «Василеостровская-2», «Спортивная- 2» (эта станция уже есть), «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2». Для участка Красносельско-Калининской линии документацию разработают для станций метро «Полюстровский проспект», «Смольный», «Суворовский проспект», «Знаменская», «Лиговский проспект – 2» и «Обводный канал – 2». КРТИ уже заказал проектировщикам эти работы почти за 80 млн рублей. Дедлайн – 30 сентября 2019 года.

Кроме того, КГА распорядился запланировать территорию для выхода со станции метро «Шуваловский проспект». Как сообщала «Фонтанка», станция будет расположена в районе пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.