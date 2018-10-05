Власти Нидерландов объяснили, почему ограничились высылкой заподозренных в кибератаке россиян

Власти Нидерландов не стали арестовывать четверых заподозренных в кибератаке на ОЗХО россиян, так как против них не было заведено уголовное дело, пояснил премьер-министр страны Марк Рютте. Об этом 5 октября сообщает The Post Online.

Россиянами занимались спецслужбы, а не полиция, и задачи перед ними стояли другие, уточнил Рютте.

«Цель заключалась в том, чтобы следить за ними как можно дольше, собирать информацию, а в момент, когда шпионская операция угрожает перейти в критическую фазу, прекратить ее», — пояснил он.