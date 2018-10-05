Власти Нидерландов объяснили, почему ограничились высылкой заподозренных в кибератаке россиян
Власти Нидерландов не стали арестовывать четверых заподозренных в кибератаке на ОЗХО россиян, так как против них не было заведено уголовное дело, пояснил премьер-министр страны Марк Рютте. Об этом 5 октября сообщает The Post Online.
Россиянами занимались спецслужбы, а не полиция, и задачи перед ними стояли другие, уточнил Рютте.
«Цель заключалась в том, чтобы следить за ними как можно дольше, собирать информацию, а в момент, когда шпионская операция угрожает перейти в критическую фазу, прекратить ее», — пояснил он.
Справка:
Напомним, четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной боинге MH17.