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Строительство
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05.10.2018 18:07
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Яркое осеннее предложение на квартиры в готовых домах

Яркое осеннее предложение на квартиры в готовых домах

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Этой осенью в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» стартовало яркое осеннее предложение. Только до 1-го ноября 2018 г.  можно приобрести квартиры в готовых домах по специальной цене.

Жилые комплексы являются продолжением малоэтажного строительства на юге города. Строятся в рамках проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Дома построены по кирпично-монолитной технологии, а также обладают рядом отличительных особенностей, уже традиционных для «Образцовых кварталов»:

  • Благоустроенные зеленые дворы
  • Хорошая транспортная доступность, экологически чистая зона проживания и отдыха
  • Высокие потолки
  • Бесшумные лифты «Schindler»
  • Система отопления «теплый водяной пол» (регулировка температуры в каждой комнате, отсутствуют радиаторы отопления)
  • Автономные газовые котельные (экономия на коммунальных платежах)
  • Возможность объединения кухни и гостиной

В «Образцовом квартале 2» осенняя акция* коснулась всех трехкомнатных и двухкомнатных квартир свободной планировки. Жилой комплекс с просторными остекленными лоджиями и большими кухнями был сдан в феврале 2018 года, дома заселены, однако несколько квартир еще ждут новоселов.

Любителей нестандартных решений и большого пространства особенно порадуют остекленные эркеры и трехметровые потолки в ЖК «Образцовый квартал 3». Здесь в рамках «Яркого осеннего предложения»* можно будет приобрести квартиру на втором и третьем этажах по специальной цене. Дома полностью построены. К концу этого года планируется ввод жилого комплекса в эксплуатацию.

*Сроки проведения акции: с 05.10.2018 по 01.11.2018г. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. (812)719-19-19. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ИНН 7820338713, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская д. 1, лит. А, пом. 24-Н, комн. 1.71.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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05.10.2018 18:07

Яркое осеннее предложение на квартиры в готовых домах

Этой осенью в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» стартовало яркое осеннее предложение. Только до 1-го ноября 2018 г. можно приобрести квартиры в готовых домах по специальной цене
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