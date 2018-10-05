Минфин предлагает повысить минимальную цену на водку, коньяк и бренди

Министерство финансов РФ считает, что минимальная розничная цена (МРЦ) на водку должна подняться до 215 рублей за 0,5 литра. Как пишет 5 октября RNS, ведомство уже подготовило соответствующий проект приказа.

Напомним, сейчас МРЦ на 0,5 литра водки составляет 205 рублей — таким образом, подорожание составит 10 рублей. Также предлагается поднять цены на коньяк — с 371 руб. за 0,5 литра до 388 руб. МРЦ на бренди и продукцию из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов (кроме коньяка) может вырасти с 293 до 307 рублей за 0,5 литра.