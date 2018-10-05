«145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута». Сенцов объяснил, почему прекратил голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание по статье о терроризме в российской колонии, рассказал, почему прекращает голодовку с 6 октября. Об этом он написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе. Заявление опубликовала 5 октября «Новая газета».

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья», – пишет Сенцов.

Режиссер отметил, что «кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента».

«145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута», – подытожил Сенцов и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Ранее в пятницу о прекращении голодовки Сенцова заявили во ФСИН. В ведомстве рассказали, что для режиссера якобы подготовлена специальная диета.