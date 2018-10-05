ГК «Лидер Групп» получила заключение о соответствии ЖК «Девятый вал 2»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации второй очереди жилого комплекса «Девятый вал».

Заключение о соответствии объекта капитального строительства (ЗОС) является ключевым документом для получения итогового акта о вводе дома в эксплуатацию, получение которого также намечено на ближайшее время.

Чтобы сократить время ожидания между получением акта и передачей владельцам заветных ключей, еще в сентябре для собственников были открыты просмотры квартир. Таким образом, счастливые жильцы смогут отпраздновать свое новоселье практически сразу после ввода дома в эксплуатацию.

«Девятый вал 2» – это новый жилой комплекс комфорт-класса от ГК «Лидер Групп», расположенный во Всеволожском районе в п. Мурино в семи минутах ходьбы от станции метро «Девяткино».

Комплекс состоит из двух 25-этажных корпусов, построенных по кирпично-монолитной технологи, и сочетает в себе все опции современного жилого дома: от рациональных планировочных решений и материалов отделки высокого качества до благоустроенной территории, удобной транспортной развязки и хорошей экологии района.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Девятый вал 2» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Времена года», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval2/