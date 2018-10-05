Успейте купить квартиру в ЖК «Москва» до повышения цен

Setl City

«Москва» от Setl City возводится в престижном Московском районе, недалеко от площади Победы. Сейчас на покупку квартиры действуют специальные цены и предложения от «Петербургской Недвижимости» – эксклюзивного брокера проекта.

Ввод в эксплуатацию планируется до конца года, что вызовет повышение цен – готовые квартиры всегда дороже.

В продаже представлены квартиры от студий до четырёхкомнатных, в том числе популярного евроформата. Минимальная стоимость лота – от 3,76 млн. руб. На объект действует рассрочка от «Петербургской Недвижимости» и Setl City.

«Москва» – новый жилой комплекс бизнес-класса с исключительным местоположением. Из дома открывается живописный вид на исторический Московский район, и насладиться им можно в полной мере: во многих квартирах установлены панорамные окна, есть варианты с двумя лоджиями или балконами с безрамным остеклением.

Безопасности и приватности жителей уделяется особое внимание: зеленый внутренний двор расположен на стилобате и будет доступен только «москвичам». Вход на территорию организован через единую центральную группу, оформленную в неоклассическом стиле и декорированную мрамором. Для встречи важных гостей – стойка ресепшн. На территории всего комплекса предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение.

Приобретая квартиру через «Петербургскую Недвижимость» клиенты экономят и на деталях – подбор квартиры, юридическое сопровождение и регистрация собственности бесплатны. А принцип «одного окна» позволит получить услуги в одном месте и сэкономить время.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Москва" - застройщик ООО "Сэтл Сити", разрешение на строительство № 78-11-0266-2015 от 07.07.2015, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations