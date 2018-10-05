«Аварийный транспорт» на ЗСД собрал «платную» пробку, для проезда свободна только одна полоса

О затруднении движения на Северном участке ЗСД из-за аварии сообщает днём 5 октября ООО «Магистраль Северной столицы».

«На Северном участке, после заезда с Богатырского проспекта в северном направлении, – аварийный транспорт», – отмечается в сообщении.

На фотографии в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что для проезда осталась одна полоса. По данным «Яндекс.Карт», длина пробки превышает 3 километра, она начинается от моста через Большую Невку.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сначала напугали: «На ЗСД сразу после съезда на Богатырский «скорая», реанимация, полиция, пожарные... И даже вертолёт кружит». А потом успокоили. «Только проезжал. На вид ничего страшного, «БМВ» без морды», – рассказал Александр. «Размотало гонщика по барьеркам, и зацепил вторую машину. Скорые в итоге пустыми уехали», – пояснил Максим.