18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +12
$ 66.63р
76.66р
17:56 05.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
05.10.2018 16:53
Печать

«Аварийный транспорт» на ЗСД собрал «платную» пробку, для проезда свободна только одна полоса

О затруднении движения на Северном участке ЗСД из-за аварии сообщает днём 5 октября ООО «Магистраль Северной столицы».

«На Северном участке, после заезда с Богатырского проспекта в северном направлении, – аварийный транспорт», – отмечается в сообщении.

На фотографии в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что для проезда осталась одна полоса. По данным «Яндекс.Карт», длина пробки превышает 3 километра, она начинается от моста через Большую Невку.

«Аварийный транспорт» на ЗСД собрал «платную» пробку, для проезда свободна только одна полоса

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сначала напугали: «На ЗСД сразу после съезда на Богатырский «скорая», реанимация, полиция, пожарные... И даже вертолёт кружит». А потом успокоили. «Только проезжал. На вид ничего страшного, «БМВ» без морды», – рассказал Александр. «Размотало гонщика по барьеркам, и зацепил вторую машину. Скорые в итоге пустыми уехали», – пояснил Максим.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
05.10.2018 17:12

ГК «Лидер Групп» получила заключение о соответствии ЖК «Девятый вал 2»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации второй очереди жилого комплекса «Девятый вал»
Setl City
05.10.2018 16:51

Успейте купить квартиру в ЖК «Москва» до повышения цен

«Москва» от Setl City возводится в престижном Московском районе, недалеко от площади Победы. Сейчас на покупку квартиры действуют специальные цены и предложения от «Петербургской Недвижимости» – эксклюзивного брокера проекта
https://pixabay.com
05.10.2018 14:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Ленстройтрест
05.10.2018 13:54

В 47 регионе выберут лучшего штукатура

ГК «Ленстройтрест» совместно с ЛенОблСоюзСтроем организует конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Мероприятие пройдет 11 октября в жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2018 12:28

«Группа ЛСР» – №1 по энергоэффективности по версии RAEX

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 600 крупнейших компаний России, работающих в ключевых отраслях экономики. По итогам 2017 года «Группа ЛСР» стала победителем в номинации «Лидеры бизнеса: энергоэффективность»
Ленстройтрест
05.10.2018 11:31

В голландском квартале «Янила Драйв» стартовали продажи нового корпуса

ГК «Ленстройтрест» вывела в продажу новый корпус второй очереди ЖК «Янила Драйв», который является частью большого голландского квартала «Янила» в микрорайоне Янино.
ГК «ЦДС»
04.10.2018 17:04

Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя»

Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018». Победителей объявят в декабре.
ПАО «Группа ЛСР»
04.10.2018 16:16

Жилой комплекс Riviere Noire аккредитован ведущими банками

Жилой комплекс бизнес-класса Riviere Noire, который «Группа ЛСР» строит в Приморской районе Санкт-Петербурга вблизи набережной Черной речки, аккредитован сразу несколькими ведущими банками
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
04.10.2018 15:47

ГК «Лидер Групп» стала номинантом конкурса «Строймастер – 2018»

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер – 2018» ежегодно отмечает мастеров строительного дела
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
04.10.2018 15:39

«Россети» и ENEL построят цифровые сети в Псковской области

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и Генеральный директор компании Enel Франческо Стараче на полях РЭН обсудили сотрудничество в области цифровизации электросетевого комплекса в России
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Россети»
04.10.2018 15:32

«Россети» и Мурманская область продолжат работу над развитием региона

Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский на полях Российской энергетической недели провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
04.10.2018 13:21

РосСтройИнвест вывел на рынок новый пул квартир в ЖК NEW TIME

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир во втором корпусе жилого комплекса NEW TIME*, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга.