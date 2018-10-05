На учениях ВДВ погибли военнослужащие. Они не выбрались из затонувшей машины

Военнослужащие 76-й дивизии ВДВ утонули на учениях под Псковом. Новейший образец боевой машины десанта ушел на дно реки Великая.

Как сообщают псковские СМИ, 104-й полк дивизии форсировал реку 2 октября в районе деревни Лещихино при движении к Стругокрасненскому полигону. Машина БМД-4М, предположительно из-за отказа электроники, не удержалась на плаву и затонула.

По данным «МБХ Медиа», погибли 24-летний контрактник Владислав Новиков и 20-летний срочник Максим Сазонов. В социальных сетях друзья выражают соболезнования их родственникам.

Псковская газета «Курьер» сообщает, что при затоплении БМД внутри и на корпусе находились семеро военнослужащих. Погибших нашли в отсеке десанта.

БМД-4М считается новейшей разработкой гусеничных плавающих машин, на вооружение 104-го полка они поступили в феврале 2018 года.

Минобороны не комментировало гибель десантников. Пресс-секретарь ВДВ Евгений Мешков в пятницу вечером оказался недоступен для комментариев. «Фонтанка» направила запрос.

28 августа 2018 года во Владимирской области при прыжке с парашютом разбился рядовой из подмосковной Коломны. В августе 2017-го на тактических учениях 104-го полка 76-й дивизии под Псковом военнослужащий застрелил сослуживца из танкового пулемета.