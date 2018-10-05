Беглов пообещал первым делом усилить контроль за сферой ЖКХ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сказал, что своей главной задачей на новом посту считает усиление контроля за сферой ЖКХ. Об этом он заявил 5 октября в эфире телеканала «Россия 24».

«Прежде всего я, конечно, усилю работу дежурной службы [по реагированию на коммунальные аварии] и усилю контроль за ЖКХ. Жители города платят деньги за обслуживание и содержание своих домов, поэтому они должны получать качественные услуги. [Важно], чтобы их не обманывали, чтобы вовремя производили необходимый ремонт или заменяли коммуникации», – сказал врио губернатора.

Напомним, ранее Георгий Полтавченко, напутствуя Беглова, заявил, что тот не допустит в Петербурге «клоунад и политических буффонад». Среди главных задач для нового главы города Полтавченко назвал безаварийное прохождение отопительного сезона.