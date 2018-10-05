Итоги недели с Андреем Константиновым: Новый губернатор Петербурга и провал «заговорщиков ГРУ»

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко внезапно отправлен в отставку, чего теперь ждать от нового врио Александра Беглова? ФБР обвиняет четверых россиян в том, что они — хакеры, которые взламывали американские выборы и антидопинговую систему. Все ли пропало? Итоги уходящей информационной недели подводит гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов. Беседует с ним в студии Александр Горшков.