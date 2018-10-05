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Особое мнение / Андрей Константинов

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Андрей Константинов
Директор АЖУРа, писатель
05.10.2018 17:18
Печать

Итоги недели с Андреем Константиновым: Новый губернатор Петербурга и провал «заговорщиков ГРУ»

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко внезапно отправлен в отставку, чего теперь ждать от нового врио Александра Беглова? ФБР обвиняет четверых россиян в том, что они — хакеры, которые взламывали американские выборы и антидопинговую систему. Все ли пропало? Итоги уходящей информационной недели подводит гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов. Беседует с ним в студии Александр Горшков.

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
05.10.2018 17:12

ГК «Лидер Групп» получила заключение о соответствии ЖК «Девятый вал 2»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации второй очереди жилого комплекса «Девятый вал»
Setl City
05.10.2018 16:51

Успейте купить квартиру в ЖК «Москва» до повышения цен

«Москва» от Setl City возводится в престижном Московском районе, недалеко от площади Победы. Сейчас на покупку квартиры действуют специальные цены и предложения от «Петербургской Недвижимости» – эксклюзивного брокера проекта
https://pixabay.com
05.10.2018 14:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Ленстройтрест
05.10.2018 13:54

В 47 регионе выберут лучшего штукатура

ГК «Ленстройтрест» совместно с ЛенОблСоюзСтроем организует конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Мероприятие пройдет 11 октября в жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2018 12:28

«Группа ЛСР» – №1 по энергоэффективности по версии RAEX

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 600 крупнейших компаний России, работающих в ключевых отраслях экономики. По итогам 2017 года «Группа ЛСР» стала победителем в номинации «Лидеры бизнеса: энергоэффективность»
Ленстройтрест
05.10.2018 11:31

В голландском квартале «Янила Драйв» стартовали продажи нового корпуса

ГК «Ленстройтрест» вывела в продажу новый корпус второй очереди ЖК «Янила Драйв», который является частью большого голландского квартала «Янила» в микрорайоне Янино.
ГК «ЦДС»
04.10.2018 17:04

Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя»

Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018». Победителей объявят в декабре.
ПАО «Группа ЛСР»
04.10.2018 16:16

Жилой комплекс Riviere Noire аккредитован ведущими банками

Жилой комплекс бизнес-класса Riviere Noire, который «Группа ЛСР» строит в Приморской районе Санкт-Петербурга вблизи набережной Черной речки, аккредитован сразу несколькими ведущими банками
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
04.10.2018 15:47

ГК «Лидер Групп» стала номинантом конкурса «Строймастер – 2018»

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер – 2018» ежегодно отмечает мастеров строительного дела
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
04.10.2018 15:39

«Россети» и ENEL построят цифровые сети в Псковской области

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и Генеральный директор компании Enel Франческо Стараче на полях РЭН обсудили сотрудничество в области цифровизации электросетевого комплекса в России
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Россети»
04.10.2018 15:32

«Россети» и Мурманская область продолжат работу над развитием региона

Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский на полях Российской энергетической недели провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
04.10.2018 13:21

РосСтройИнвест вывел на рынок новый пул квартир в ЖК NEW TIME

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир во втором корпусе жилого комплекса NEW TIME*, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга.