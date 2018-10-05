СМИ: Пропавшего главу Интерпола допрашивают в Китае

Глава Интерпола Мэнь Хунвей, поисками которого сегодня начала заниматься французская полиция, был задержан во время своей китайской поездки и сейчас находится под следствием. Об этом 5 октября со ссылкой на свои источники сообщает South China Morning Post.

По данным издания, 64-летний глава Международной организации уголовной полиции проследовал на допрос сразу же после того, как его самолет приземлился в Пекине. В данный момент неизвестно, где точно находится Хунвей, и выдвинуты ли в его отношении какие-то обвинения.

В Интерполе заявили, что знают о «предполагаемом исчезновении» своего начальника. В организации уже назначили исполняющего обязанности. Последний раз Хунвея видели в Лионе, где находится штаб-квартира организации, 29 сентября.

Напомним, что жена главы Международной организации уголовной полиции обратилась в полицию Лиона, так как не может связаться с мужем, уехавшим в командировку в Китай. Мэнь Хунвей возглавил Международную организацию уголовной полиции в 2016 году. Его назначение вызвало неоднозначную реакцию, так как правозащитники считали, что он может использовать свою власть для преследования китайских диссидентов. Хунвей остается гражданином Китая. У себя на родине он работал заместителем министра по общественной безопасности.