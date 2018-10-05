Иностранцы стали реже ночевать в Финляндии. Но не россияне

Каждый десятый постоялец финского отеля — гражданин России. Об этом говорится в сообщении Статистической службы страны от 5 октября.

По данным за август, наши соотечественники составляют самую большую группу иностранцев по числу ночёвок в Суоми — 91 тысяча из 754 тысяч. Вторыми идут немцы с 89 тысячами ночей, а за ними следуют шведы — 75 тысяч. При этом интерес россиян к Суоми остаётся стабильным по сравнению с последним летним месяцем 2017 года, а вот жители Германии и Швеции приезжают в Финляндию реже на 7% и 3% соответственно.

Туристы из Поднебесной по-прежнему являются частыми гостями — в августе китайцы провели в финских гостиницах 42 тысячи ночей, что на 2% больше, чем годом ранее.

В целом же в Финляндии фиксируют 3-процентный спад иностранных постояльцев в заведениях гостиничной сферы.

Ранее сообщалось, что турпоток на границе между Россией и Финляндией сократился на 1%.