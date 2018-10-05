В Татарстане 18 студентов отравились парами токсичных духов. 16 — в больнице

18 подростков отравились духами неизвестного производства, 16 из них попали в больницу в состоянии средней тяжести. Происшествие произошло в Арском районе Татарстана. Информацию 5 октября подтвердил республиканский Минздрав.

Сообщается также, что еще двое пострадавших, получивших отравление, отделались «малой кровью» и отправлены лечиться домой.

Отравившиеся – студенты Арского педагогического колледжа (2001 – 2002 годов рождения). Ингаляционное отравление они получили после того, как одна из учениц распылила духи в аудитории, сообщает СУ СК РФ по Татарстану. По неподтвержденным данным, сомнительный парфюм девушка заказала на крупнейшем китайском сайте.

По факту отравления возбуждено дело по ч. 1. ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

Подозрительные бутылочки духов не в первый раз попадают под подозрение в связи с отравлениями. Британская разведка предполагает, что «Новичок» для экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля перевозился в китайском флаконе из-под поддельного брендового парфюма.