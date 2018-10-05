Париж запретил автомобили. Пока на одно воскресенье в месяц

В воскресенье, 7 октября, въезд автомобилей в четыре центральных округа Парижа будет запрещен, пишет The Daily Mail. Таким образом мэр французской столицы Анне Идальго выполняет данные месяц назад обещания сделать первое воскресенье каждого месяца «безавтомобильным» днем.

В этот день в первом, втором, третьем и четвёртом округах Парижа будет запрещено движение автомобильного транспорта с 10 до 18 часов. Исключение сделают только для служб доставки, такси и местных жителей, однако они могут двигаться только до места назначения и не превышать лимит скорости в 20 км/ч. Все остальное пространство будет отдано пешеходам, велосипедистам, любителям самокатов, скейтбордов и роликов. Зазевавшемуся автомобилисту, который попытается нарушить идиллию, грозит солидный штраф.

С самого своего избрания мэром Парижа в 2014 году социалистка Анне Идальго борется за воплощение своей идеи сделать город к 2030 году свободным от транспорта, сжигающего горючее и портящего воздух. Благодаря в том числе её усилиям Париж стал одним из самых «велосипедных» городов Европы с развитой инфраструктурой велодорожек и городской системой велопроката. Кроме этого, в городе разворачивается система проката электроскутеров, этим заняты сразу две компании. Да и такое «экологическое» средство транспорта, как метро, во французской столице одно из самых развитых в Европе.

«День без автомобиля» это часть кампании мэрии Парижа за более чистый воздух. Кроме этого, власти города предлагают дотации до 6000 евро тем, кто пересаживается с дизельных автомобилей на более экологичные, включая электрические. Одновременно предпринимаются дальнейшие усилия для того, чтобы пересадить парижан с личного транспорта на общественный. Впрочем, такие меры проводятся давно, и цифры говорят сами за себя: только за прошлый год транспортный поток в Париже снизился на 6 процентов, а с 1990 года — на целых 45.

Впрочем, по статистике, в прошлом году средний парижанин провел 69 часов в автомобильных пробках. Средняя скорость транспортного потока в городе составила всего 14 км/ч — самый низкий показатель с 2001 года. Париж по загрязненности воздуха занимает первое место среди крупных городов Западной Европы и 13-е место, если считать весь континент. Санкт-Петербург в этом списке занимает 17-е место, а Москва — 19-е.