СМИ: Госслужащим Ингушетии угрожают увольнением за участие в митинге против договора о границе с Чечней

Сотрудников одного из государственных ведомств Ингушетии предупредили, что их могут уволить за участие в митинге против договора о границе с Чечней. Об этом 5 октября сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Интерфакс».

О каком именно ведомстве идет речь, неизвестно. Источник агентства рассказал, что несколько сотрудников уже вышли на площадь перед парламентом в Магасе.

«Глава ведомства провел с ними разъяснительную беседу о недопустимости участия в подобных акциях, несмотря на то, что госслужащие присутствовали на площади после рабочего дня. Руководитель пригрозил подчиненным наказанием за такое поведение вплоть до увольнения», — заявил собеседник «Интерфакса».

Председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов рассказал «Новой газете», что речь идет о сотрудниках силовых ведомств. Кроме того, по его сведениям, из органов исполнительной власти уже уволились несколько чиновников в знак протеста против соглашения с Чечней.

Напомним, в центре столицы Ингушетии уже второй день продолжаются протесты. Тысячи людей остаются на площади у республиканского парламента.