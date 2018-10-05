СМИ: Госслужащим Ингушетии угрожают увольнением за участие в митинге против договора о границе с Чечней
Сотрудников одного из государственных ведомств Ингушетии предупредили, что их могут уволить за участие в митинге против договора о границе с Чечней. Об этом 5 октября сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Интерфакс».
О каком именно ведомстве идет речь, неизвестно. Источник агентства рассказал, что несколько сотрудников уже вышли на площадь перед парламентом в Магасе.
«Глава ведомства провел с ними разъяснительную беседу о недопустимости участия в подобных акциях, несмотря на то, что госслужащие присутствовали на площади после рабочего дня. Руководитель пригрозил подчиненным наказанием за такое поведение вплоть до увольнения», — заявил собеседник «Интерфакса».
Председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов рассказал «Новой газете», что речь идет о сотрудниках силовых ведомств. Кроме того, по его сведениям, из органов исполнительной власти уже уволились несколько чиновников в знак протеста против соглашения с Чечней.
Напомним, в центре столицы Ингушетии уже второй день продолжаются протесты. Тысячи людей остаются на площади у республиканского парламента.
Справка:
Напомним, представители разных районов Ингушетии, тейпов, общественные деятели, духовные лица выступают против ратификации соглашения, которое на минувшей неделе подписали лидеры двух республик. Обострение ситуации и начало бессрочной акции протеста совпали с голосованием депутатов регионального парламента по этому документу. Накануне утром государственные СМИ сообщили о принятии соглашения большинством голосов. Однако через несколько часов сами депутаты рассказали собравшимся, что большая часть парламентариев проголосовала «против».
Противники соглашения уверены, что новая административная граница между Республикой Ингушетия и Республикой Чечня ущемляет интересы ингушей, поскольку фактически отчуждает в пользу Чечни около 20 000 гектаров.
Парламент Чечни одобрил соглашение о границе накануне. Глава республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что «ничто и никогда не разделит чеченский и ингушский народы».