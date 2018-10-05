Тринадцать советчиков Беглова. Чего ждут активные горожане от губернатора Петербурга

Бизнесмены и общественники рассказали Александру Беглову, зачем он им нужен. Врио губернатора составляют рекомендации, какие ошибки своего предшественника он должен исправить.

Фрагмент картины Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"

Новый глава Санкт-Петербурга, врио губернатора Александр Беглов заявил, что он, как и Георгий Полтавченко, «тоже православный и тоже этим гордится». Представители городского бизнеса и общества рассказали «Фонтанке», что на самом деле хотели услышать от фронтмена исполнительной власти. «Что вам нужно от Беглова?» – спросили мы.

Заслуженный деятель искусств, художник-ювелир Андрей Ананов:

– Ха-ха-ха! Не такой и простой вопрос. Любому бизнесмену надо, чтобы ему не мешали. То, что мне надо от градоначальника, не получишь. Сейчас Финмониторинг работает по-дурацки, «ловит террористов» негодными средствами. Впрочем, это не относится к вопросу. Если бы новый градоначальник поставил своей задачей поменять старые водопроводные трубы на новые, из-за чего сняли Полтавченко, когда затопило людей в кафе. Вот если бы он эту проблему решил, то был бы молодец (Александр Беглов уже успел пообещать быть более чутким к проблемам ЖКХ. – Прим. ред.). А как бизнесмену мне от него ничего не надо. У нас самый главный инструмент – руки. А руки пока еще есть.

Президент Ассоциации промышленных предприятий Петербурга Валерий Радченко:

– Чтобы больше уделялось внимания работе промышленности, по выполнению оборонных заказов, по диверсификации промышленности и по работе с монополистами по тарифам. У нас Водоканал – 12%, а ТГК-1 – 32%. А всего у нас разрешено Министерством обороны поднимать цены только до 6%. Вот я и хотел бы, чтобы новый градоначальник плотно уделил этим вопросам свое внимание.

Генеральный директор компании «Петрополь» Марк Лернер:

– Губернатору стоит почаще общаться с нефильтрованными горожанами. Это вообще полезно. Кроме того, хотелось бы наконец увидеть стратегию развития города и понимать, что Смольный ей следует. И побольше внимания человеческому капиталу: вкладывать в образование и здравоохранение, науку и искусство, без оглядок на центр. Город – не только дома и улицы. И даже не столько.

Генеральный директор Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов:

– Я рассчитываю, что он может повысить эффективность управления городом, сделать его реально и вертикально интегрированным мегаполисом. Потому что мы в последнее время чувствовали, что у нас есть много центров влияния, и из-за этого эффективность управления очень серьезно мешала работать команде губернатора и губернатору. Поэтому я рассчитываю, что он будет более эффективен как управленец, и эта вертикаль, которая должна присутствовать в системе органов государственной власти, будет восстановлена по образцу, как это было при Валентине Ивановне Матвиенко. Мы хорошо помним, как работал предыдущий губернатор. Насколько она была энергичной, деятельной, не боялась принимать решения (на момент публикации Матвиенко занимает вторую строчку в рейтинге симпатий, согласно данным опроса «Фонтанки»). И в этом отношении мы ожидали бы, что губернатор взял бы этот стиль в качестве базового для управления городом.

А применительно к стройкам хотелось бы, чтобы он непосредственно принимал решения по целому ряду вопросов, влияющих на градостроительную политику. Я имею в виду Генеральный план, Правила землепользования и застройки, региональные нормативы и, конечно, всем нам известные новеллы, связанные с фондом социальных обязательств, который вроде как есть, а вроде как пока и нет. Все это не завершено и висит почти два года. И потом, я хотел бы напомнить, что у нас сейчас достаточно сложная экономическая ситуация, и было бы неплохо, чтобы губернатор все-таки внимательно отнесся к ней и принял решения, связанные с поддержкой строительного комплекса. Я имею в виду целый комплекс мер, которые можно реализовать в регионе. Например, какие-то отсрочки платежа в бюджет, если продается городская земля, либо возможно частичное освобождение от налогов, которые платятся в бюджет города, и ряд других экономических мер, которые бы поддержали отрасль.

Член совета директоров компании «Максидом» Мария Евневич:

– Нам нужен благополучный инвестклимат, быстрые согласования, возможность нормально поговорить, если что. Ну и чтобы просто не мешали работать. В остальном мы сами справимся.

Генеральный директор частной скорой «Coris Assistance СПб» Лев Авербах:

– Нам, как частным медикам, ничего от него не надо. МЧС, Роспотребнадзор и другие структуры, которые с нами общаются, не под ним. Да и не скажу, что у нас есть какие-то особые проблемы в Петербурге. Частная и государственная медицина ведь идут параллельными курсами. Не пересекаются. Ну, и к тому же, я не уверен, что он надолго. Мне пока кажется, что он временный руководитель города.

Координатор движения «Живой город» Юлия Минутина:

– Конечно, хотелось бы, чтобы новый руководитель города чувствовал, что он руководит объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Городом, который целиком является архитектурной жемчужиной мирового значения. Чтобы осознание этого простого факта было приоритетным в любых его действиях. А начать можно с трёх моментов. Например, через неделю будет обсуждаться строительство нового корпуса Музея Достоевского. И это та проблема, которую можно решить быстро. Там не должно быть нового строительства. Тем более того, которое там представлено. Кроме того, буквально на днях была очередная годовщина со дня рождения Михаила Лермонтова. А дом, где он жил, на Садовой, 61, по-прежнему стоит практически в руинах. Нужна политическая воля, чтобы там был создан полноценный музей. Это единственное здание, которое с ним связано, из тех, что сохранились сегодня. Там нужно договариваться с Мариинским театром для выделения пространства. И третье. Это программа сохранения деревянного зодчества. Это очень больная тема, которую не удавалось решить при предыдущих губернаторах. Пора не просто обещать, а начинать планомерно сохранять деревянные памятники. Сказано было уже много, но они всё так же горят и разрушаются.

Советник руководителя российской практики ГЧП «Дентонс» Владимир Килинкаров:

– Хотелось бы видеть новые инфраструктурные проекты. Новых инвесторов. Этого не хватает. А потенциал у города очень большой. Например, и это очевидно, транспортные проекты. Они вроде бы запускаются, но возникают потом проблемы. Были и «Аэроэкспресс», и новые трамвайные линии. Далее сфера информационных технологий, цифровизация госуправления. Знаю, что есть инициативы в этом направлении. Им просто нужно дать зелёный свет. Раньше это не делалось, в том числе и потому, что не было законодательной базы. Сейчас инициативы подошли, чтобы развиться в проекты, но идут изменения в структуре федерального правительства, и не хотелось бы, чтобы эти инициативы потонули в этих изменениях. Буквально 10 октября правительство страны должно утвердить план развития магистральной инфраструктуры, куда войдут в том числе проекты на территории Петербурга. И городу нужно попасть в этот стрим и всеми силами продвигать эти проекты. Люди, готовые этим заниматься, здесь есть. Главное, чтобы городская власть понимала это.

Вячеслав Заренков, председатель совета директоров Группы «Эталон»:

– Хотелось бы, чтобы в городе изменилось отношение к бизнесу в целом и к предпринимателям в частности. Не надо вставлять им палки в колеса, не надо нагружать дополнительными обременениями. Нужно вникать в их проблемы и оперативно их решать. Тогда и деловая активность вырастет, и бюджет будет наполняться, и социальные вопросы будут решаться за счёт поступления в бюджет. Также полезно было бы возобновить диалог власти и бизнеса, власти и общества, сделать живыми, интересными и свободными СМИ.

Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина:

– Самое главное, чтобы он услышал нас не через своих заместителей вице-губернаторов, а напрямую. Чтобы он знал настоящие проблемы простых людей, а не завуалированные интересами элит реплики, массовое уничтожение малого бизнеса, микробизнеса не прекращалось. И я говорю о легальных нестационарных торговых объектах-точках – НТО. В этом бизнесе заняты в основном малообеспеченные люди, те, кто не могут быть в 50 лет топ-менеджерами больших компаний. Те, кто оказываются на улице, если лишаются работы. И таких горожан никакие страшилки про увольнение предпенсионеров не защищают. Их все больше. И это происходит потому, что власть и крупный бизнес заодно. Именно поэтому нам нужна прямая связь с губернатором. Услышал он нас или нет, мы поймём уже через пару месяцев. Мы не собираемся сидеть сложа руки. Мы собираемся донести до него нашу позицию и через СМИ, и административными ресурсами будем пользоваться. Мы готовим ему письмо по своей позиции, по ситуации с малым бизнесом в городе сегодня.

Координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански:

– Первое, что нужно ему сделать, остановить все проекты во всех зелёных зонах и перевести их все в территории ЗНОП. Запретить уже наконец любое новое строительство в парках. Мы не надеемся на это, мы прямо сейчас ему уже пишем 10 задач, которые он должен решить. Далее нужно составить новую программу капремонта жилого фонда в центре города. Программа фонда капитального строительства, которая есть, сейчас никуда не годится. Там здания, которые вот-вот рухнут, запланированы к ремонту только в 30-е годы. Нужно выбивать под это федеральные деньги. И третье – это парковка на тротуарах и газонах. Необходимо вместе с ГИБДД выработать план работы. Ежедневно десятки тысяч фактов таких правонарушений, и постоянная пыль, грязь и болота вместо зелени. У общественников есть способы решения по каждому из тех пунктов, что мы ему пишем, помимо этих трёх. Мы готовы этими рецептами поделиться.

Генеральный директор СК «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров:

– Я бы пожелал новому губернатору – особенно на первых порах – обойтись без резких движений. Город – как большой корабль, и руль надо перекладывать плавно. Чтобы народ в каютах по углам не валялся…

Управляющий партнер ЕвроМед Клиник Александр Абдин:

– Ясности. Очень много политических заявлений бывает. Заявляем одно, а видим другое. Чтобы не было когнитивного диссонанса. Как сказали, так и сделали. Чтобы чисто медицински сознание было ясным. Шизофренические полупсихотические иллюзии, они ведь лишние. Неверные ориентиры. Можно идти, не знать, что там яма, и упасть. Мы хоть культурная, но все же столица. И понятно, что у Златоглавой денег больше, но все-таки стало попахивать не то чтобы отставанием, а провинциальностью в последние лет пять. Москва колоссальный прыжок сделала в плане комфорта. А мы нет.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»