Трое молодых мужчин попали в больницу в Ленобласти после «встречи» с деревом

Три человека пострадали в результате аварии, произошедшей утром 5 октября в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Около 5:40 на 69-м километре дороги Ушково – Гравийное 21-летний молодой человек, управляя Audi 80, вылетел с дороги и врезался в дерево. Сам водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его пассажиры – мужчины 27 и 30 лет – в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.