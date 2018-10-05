В Калининском районе появился стихийный фонтан. Вода бьет из-под земли

Пока Петербург готовится к закрытию городских фонтанов, в Калининском районе внезапно проснулся холодный «гейзер». Видеозапись бьющей из-под земли воды появилась в соцсетях днем 5 октября. Сообщается, что «гейзер» обнаружен на Гжатской улице, недалеко от станции метро «Политехническая».

В Водоканале Санкт-Петербурга «Фонтанке» сказали, что о происшествии уже знают, на место выехала бригада, чтобы оценить масштаб бедствия.