ВЦИОМ: Половина российской молодежи никогда не слышала о сталинских репрессиях

Почти половина российской молодежи (47%) в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышала о сталинских репрессиях. К таким выводам пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения в ходе опроса. Исследование опубликовано 5 октября.

Опрос показал, что лучше о репрессиях знают люди старшего поколения – от 60 лет. 89% респондентов этого возрастного диапазона подтвердили свою осведомленность. При этом впервые услышали о репрессиях сталинского периода от социологов 19% россиян (всех возрастов).

Более трети опрошенных (35%) знают, что в их семье были репрессированные родственники. 9 из 10 таких людей узнали об этом из рассказов близких. При этом 43% россиян уверены, что репрессии не коснулись членов их семей.

В 2017 году «Левада-центр» (внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) узнавал у россиян, как они относятся к сталинским репрессиям. В итоге лишь 39%, знающих о репрессиях, признались, что считают их преступлением. Четверть респондентов назвала сталинские репрессии «политической необходимостью». А 36% оправдали убийства результатами, достигнутыми в сталинскую эпоху.

Правозащитное общество «Мемориал» считает, что от сталинских репрессий пострадали более 12 миллионов жителей СССР. День памяти политических репрессий в России отмечается 30 октября.