Рубль снова падает. Официальные курсы доллара и евро растут

Центробанк РФ установил официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник, 8 октября. Об этом 5 октября сообщается на сайте регулятора.

Американская валюта подорожала на 41,5 коп. – до 66,62 руб. Евро вырос еще больше — на 61 коп., до 76,66 руб. При этом цены на нефть продолжают держаться на высоком уровне — около 85 долларов за баррель североморской Brent. На рубле могли негативно сказаться новые обвинения в адрес сотрудников ГРУ со стороны Европы и США.

Напомним, утром 5 октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что к зиме курс доллара вернется к 64 – 65 рублям.