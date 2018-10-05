Рейтинг «Единой России» установил антирекорд. Его подкосила пенсионная реформа

Всего 31% россиян готовы отдать свои голоса за партию власти на парламентских выборах. Об этом 5 октября сообщается в исследовании фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

С июля, когда руководство страны объявило о предстоящей пенсионной реформе, рейтинг «Единой России» упал с 40% до 31%, что является самым низким показателем за последние десять лет. Несмотря на снижение уровня поддержки, эта политическая сила остается самой популярной в стране.

Около 14% избирателей, в свою очередь, готовы проголосовать за КПРФ. Такой же показатель у ЛДПР. Рейтинг системных оппозиционеров немного вырос с июня. Чуть хуже обстоят дела у справедливороссов, за которых готовы отдать свой голос всего 4%. Еще 14% россиян заявили о том, что проигнорировали бы выборы.

Рейтинг президента Владимира Путина, согласно данным последней недели, упал с 47% до 45%. Еще в мае за него готовы были проголосовать 64%. Несмотря на снижение уровня поддержки главы государства, электоральная база оппозиционеров не растет. За многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского и представлявшего на прошедших президентских выборах КПРФ Павла Грудинина собираются голосовать всего около 10% россиян.